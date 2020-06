APV’s Groningen, Haren en Ten Boer worden samengevoegd

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De Algemene Plaatselijke Verordeningen van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, worden samengevoegd. Dat heeft het gemeentebestuur besloten.

Met de nieuwe APV ontstaat gelijke regelgeving voor alle inwoners en organisaties in de gemeente. In de APV staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Uit de regels van de APV blijkt vaak dat ergens een vergunning voor nodig is. Het gaat onder meer om betaald voetbal, horeca, prostitutie en kamerverhuur.

In het geval van kapvergunningen wordt de lijn van de voormalige gemeente Groningen gevolgd. Dat betekent strengere regels voor inwoners van Haren en Ten Boer. Er is voortaan een vergunning nodig voor bomen met een stamdoorsnee van 20 centimeter op 1 meter 30 hoogte. Het is de bedoeling dat de nieuwe APV op 1 januari 2021 ingaat.