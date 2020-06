‘Anderhalve meter wordt steeds lastiger en bij verkoudheid blijven we niet thuis’

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Het zich houden aan de anderhalve meter afstand wordt steeds lastiger en bij verkoudheidsklachten zijn we niet bereid om thuis te blijven. Dat blijkt uit een nieuw gedragsonderzoek dat het RIVM en de GGD’en uitgevoerd hebben.

Voor het onderzoek werden 64.000 mensen geïnterviewd. Deze vraaggesprekken vonden plaats in de laatste week van mei. Behalve het steeds lastiger vinden om anderhalve meter afstand te houden blijkt uit het onderzoek dat we de hygiënemaatregelen nog wel erg goed naleven. Het regelmatig wassen van de handen en het niezen in onze ellebogen nemen we serieus. Een andere grote bereidwilligheid is te zien bij het in thuisisolatie gaan. Verreweg de meeste van de 64.000 respondenten geven aan in isolatie te willen gaan als huisgenoten of gezinsleden positief getest worden. Echter blijkt ook dat veel mensen die verkoudheidsklachten hebben niet bereid zijn om binnen te blijven of om zich te laten testen.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat mensen minder bang zijn in vergelijking met het begin van de corona-uitbraak. Mensen ervaren minder angst en somberheid.