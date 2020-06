Anderhalf miljard euro compensatie voor ov-bedrijven om corona

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Openbaar vervoersbedrijven worden gecompenseerd met een steunpakket van anderhalf miljard euro. Dat heeft het kabinet vrijdagavond bekend gemaakt.

Met het bedrag worden de bedrijven gecompenseerd voor de teruggelopen reizigersaantallen door de coronacrisis. “Om de economie weer te kunnen openen hebben we aan het openbaar vervoer gevraagd om weer een volwaardige dienstregeling aan te bieden”, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur. “De reizigersaantallen zijn nog beperkt dus de ov-bedrijven zullen de komende tijd nog verlies lijden.” De steun is voor zestien ov-bedrijven die trein, bus, tram, metro en ferryvervoer aanbieden.

Met de anderhalf miljard euro worden vervoerders voor 93 procent gecompenseerd van de kosten. Voorwaarde is wel dat er geen dividend mag worden uitgekeerd en ook geen bonussen en ontslagvergoedingen aan bestuurders. Vanwege de coronacrisis schakelde het openbaar vervoer halverwege maart over op een versoberde dienstregeling. Sinds afgelopen maandag rijdt men weer volgens de normale dienstregeling. “Het ov heeft zich de afgelopen maanden van zijn beste kant laten zien. Zij zorgden ervoor dat verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers en politie en brandweer op hun werk konden komen.”

Branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland, OVNL, laat in een reactie weten blij te zijn. “Het is een evenwichtig pakket dat recht doet aan de vitale functie van het ov. Hierdoor blijft het aanbod voor onze reizigers in stand.”