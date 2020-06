Amsterdams universiteitsblad hackt verkiezingen Universiteitsraad RUG

nieuws

Foto: PXHere.com (CC 0.0)

De verkiezingen voor de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen zijn gehackt door verslaggevers van het Amsterdamse universiteitsblad Folia. Het blad maakte het lek vrijdag bekend.

Door een simpel script konden de verslaggevers bij lopende verkiezingen stemmen. Naast de Rijksuniversiteit Groningen konden de verslaggevers ook redelijk eenvoudig bij gelijksoortige verkiezingen stemmen op de Universiteit van Amsterdam en de Haagse Hogeschool. Met een script probeerden de verslaggevers simpelweg alle mogelijke gebruikersnamen en wachtwoorden in het verkiezingssysteem van WebElect. Folia kon daardoor 31 keer stemmen voor de verkiezingen in Groningen. De verslaggevers hebben niet gestemd.

In de Ukrant laat woordvoerster Jorien Bakker optekenen dat de RUG bekend is met het probleem en dat ze er van uit gaat dat er niet gefraudeerd is: ‘Wij hebben geen reden te twijfelen aan de maandag gepresenteerde verkiezingsuitslag; die is gewoon geldig.” De uitslagen die via WebElect zijn binnengekomen zijn volgens Bakker nagekeken door het Centraal Stembureau van de RUG en deze check is volgens de universiteit voldoende.

Studenten van de RUG konden van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni stemmen voor de Universiteitsraad. Het opkomstpercentage was laag, slechts 22.1% van de 32.700 studenten bracht een stem uit. De zetelverdeling voor de studentenfracties bleef gelijk aan het jaar ervoor.