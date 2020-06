Amicitia VMC trekt eerste zondagteam terug uit de competitie

sport

Foto Andor Heij: Amicitia VMC

Amicitia VMC trekt het eerste zondagelftal terug uit de competitie. Er kan geen representatief elftal op de been gebracht worden.

Afgelopen seizoen kwam het team uit in de vierde klasse. Het bestuur van Amicitia zegt dat er een afnemende belangstelling is voor het zondagvoetbal. Daarnaast speelt de coronacrisis een rol, waardoor weinig nieuwe spelers zich hebben gemeld. Ook steekt de club de hand in eigen boezem en gaat daar binnenkort over vergaderen. “Het bestuur realiseert zich dat dit een historisch besluit is in de geschiedenis van de vereniging, die het al sinds enkele jaren moeilijk had met het eerste van zondag”, aldus de club op de website.

Op zondag kan er nog wel recreatief gevoetbald worden. Amicitia VMC heeft op zaterdag wel een standaardelftal. Dat speelt in de vierde klasse.