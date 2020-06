“Als men de polonaise gaat lopen dan moeten we als overheid optreden”

nieuws

Als mensen zich in de horeca niet kunnen houden aan de anderhalve meter afstand dan moet de overheid optreden. Dat zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad.

Maandagavond kwamen de voorzitters van alle 25 Veiligheidsregio’s bijeen. Samen vormen zij het Veiligheidsberaad. Gesproken werd over de situatie in de horeca waarbij afgelopen weekend op meerdere plaatsen in het land boetes werden uitgedeeld en sommige horecazaken hun deuren moesten sluiten omdat men zich niet hield aan de anderhalve meter afstand. Volgens Bruls vergeten veel mensen dat de afspraken over anderhalve meter afstand keihard zijn. “Die anderhalve meter is de essentie van het beleid dat we hebben. Als er een sfeer ontstaat waarbij mensen elkaar om de hals vallen en de polonaise gaan lopen, dan moeten we als overheid optreden. Die dingen zijn leuk, dat vind ik ook, maar nu even niet”, aldus Bruls.

“De verantwoordelijkheid om je aan de coronaregels te houden blijft bij de samenleving. Maar dat betekent niet dat we alles moeten toelaten.” Volgens Bruls moet de situatie in de horeca in de gaten worden gehouden. Afhankelijk van de ernst kan er gehandhaafd worden met een waarschuwing, een boete voor de klant of de horeca-ondernemer. In het uiterste geval kan voor sluiting worden gekozen.