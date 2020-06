‘Als ik foto’s zie van Robben in een Groningen-shirt, besef ik dat het echt gebeurd is’

Twee keer met de ogen knipperen en daarna een kleine uitbarsting van blijdschap. De terugkeer van Arjen Robben bij FC Groningen is volgens de fans een geweldig ‘cadeautje’ en niet alleen op voetbalgebied. “Dat een jongen van de club FC Groningen op deze manier steunt, daar zit de echte winst in.”

“Als er één ding is wat de club een boost kon geven, dan is dit het. En gelukkig hebben we dat cadeautje gekregen”, vult Niels Hilboesen aan. “Het is ook echt leuk om al die aandacht een keer in Groningen te krijgen. Nu zeken anderen een keer op ons dat we teveel aandacht kregen en dat vind ik wel prima zo.”

Over de duur van Robbens’ verblijf maken de fans zich geen zorgen “Van mij mag hij het nog wel vier jaar volhouden hier, een beetje een ‘Totti-effect’ zou echt gaaf zijn”, gaat Hilboesen verder. Ter Veen denkt ook dat Robben dat wel kan:“Ik ben ook 36, maar ik voel me soms 46. Robben is 36 en volgens mij voelt hij zich 26. Dat komt denk ik wel goed!”