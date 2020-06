‘Alleen voetgangers toegestaan bij vrijheidsdemonstratie Stadspark’

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De gemeente Groningen waarschuwt zondagmiddag via haar social media-kanalen dat bij de vrijheidsdemonstratie in het Stadspark alleen voetgangers welkom zijn.

Op de Drafbaan in het Stadspark staat vanaf 14.00 uur een demonstratie gepland tegen de coronamaatregelen. Een vergelijkbare demonstratie werd vorige maand op de Ossenmarkt gehouden. Daar kwamen toen rond de veertig mensen op af. De verwachting is nu echter dat er meer mensen komen. Op Facebook is de demonstratie gedeeld door Steungroep Boeren en Burgers. Deze pagina heeft 160.000 leden. Jan Huzen, de man achter de Facebook-pagina, heeft aan Sikkom laten weten dat hij vermoedt dat er veel mensen op de demonstratie af komen. Geruchten gaan dat zij op trekkers naar de Drafbaan komen, maar de gemeente laat weten dat dat absoluut niet de bedoeling is.

De demonstratie op de Drafbaan duurt tot 17.00 uur. Tijdens de actie moeten demonstranten anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Aan de #demonstratie op de #drafbaan in Groningen is een aantal voorwaarden verbonden, zoals 1,5m afstand houden. Na berichten op social media willen we demonstranten er ook op wijzen dat locatie alleen toegankelijk is voor voetgangers! pic.twitter.com/IVmJ4w2207 — Gemeente Groningen (@gem_groningen) June 28, 2020

