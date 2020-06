Alleen passagiers vanaf Eelde zonder quarantaine welkom in Griekenland, maar vluchten zijn er (nog) niet

nieuws

Foto Martin Nuver, 112groningen.nl

Groningen Airport Eelde is de enige luchthaven in Nederland en België vanwaar toeristen naar Griekenland niet eerst een week in quarantaine moeten. Maar Groningen Airport Eelde heeft (nog) geen lijnvluchten naar het land.

Toeristen uit Nederland, België en een aantal andere landen werden tot voor kort geweerd uit het land. Maar na kritiek van de Europese Commissie past het land de verordening aan en houdt het land maatregelen aan gebaseerd op een lijst van EASA. Daarop staan luchthavens in risicogebieden. Alle luchthavens in België en Nederland staan op de lijst, behalve Groningen Airport Eelde. Alle passagiers uit deze landen worden getest op COVID-19. Negatief geteste toeristen moeten een week in quarantaine, positief geteste mensen moeten zich twee weken isoleren.

Groningen Airport Eelde staat niet op de lijst. Dat komt, omdat Noord-Nederland minder hard is getroffen door het virus. Probleem is wel: Er staan tot nu toe geen vluchten naar Griekenland gepland vanaf Eelde en ook een lijndienst is er niet. Op de lijst staan bijvoorbeeld ook geen Duitse luchthavens, Nederlanders kunnen dus ook vanaf een Duits vliegveld vliegen om de verplichte test te omzeilen.

Het bovenstaande beleid geldt van 15 tot en met 30 juni. Vanaf 1 juli geldt voor reizigers uit alle landen dat ze na aankomst op een Grieks vliegveld willekeurig kunnen worden getest op corona.