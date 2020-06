Alcoholverbod Noorderplantsoen van de baan

nieuws

Het Noorderplantsoen tijdens Koningsdag Foto Andor Heij: Noorderplantsoen.

Het verbod op het nuttigen van alcoholische dranken in het Noorderplantsoen is van de baan. Het verbod zou op woensdag 1 juli ingaan.

De kwestie is maandag door de burgemeester in een informeel gesprek met de raadsleden besproken. In het gesprek is aangegeven dat de burgemeester terug komt op het eerdere besluit en dat een alcoholverbod van de baan is. De fractie van Student en Stad is blij omdat volgens hen een verbod niet werkbaar is. “Veel mensen in de stad hebben een kleine woning”, vertelt fractievoorzitter Marten Duit. “Juist in een stad zijn plekken nodig waar je ontspanning kunt krijgen. Of mensen daar een biertje, wijntje, limonade of glas melk willen drinken, moeten we aan hen laten.”

‘Tien tot dertig onruststokers’

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) wilde een alcoholverbod in stellen vanwege de overlast in het Noorderplantsoen. Als oplossing tegen dit probleem worden twee gebieden in het Noorderplantsoen alcoholvrij. De rest van het Plantsoen wordt na 23.00 uur een stiltegebied. “Het stiltegebied is een goede middenweg”, vult Duit aan. “We zijn blij dat de burgemeester dat met ons eens is. We hebben rekening met elkaar te houden in de stad en dit vergroot het draagvlak op meerdere fronten.”

“Alcoholverbod in twee gebieden is verplaatsen van het probleem”

Eerder voerde Student en Stad samen met de Groninger Studentbond een lobby tegen het alcoholverbod. Ook werd een petitie gestart. Met het alcoholverbod in twee gebieden kan Duit zich niet helemaal vinden. “Daarmee verplaats je het probleem. Wij willen inzetten op het specifiek aanpakken van de onruststokers. Op die manier wordt het probleem echt aangepakt.”

De maatregelen zullen de komende maanden gemonitord worden. Op basis daarvan wordt besloten of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.