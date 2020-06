Alcoholgebruik en roken bij scholieren daalt niet verder, gebruik lachgas neemt toe

nieuws

Het gebruik van alcohol en het roken van sigaretten en joints onder jongeren is sinds 2017 gestabiliseerd na een jarenlange daling. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

In de periode van 2003 tot 2015 nam het alcohol gebruik onder scholieren op de middelbare school af. Die daling is vijf jaar geleden vrijwel tot stilstand gekomen. In 2019 gaf de helft van de jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar aan wel eens alcohol gedronken te hebben. Wel zijn er grote regionale verschillen te zien. Op het platteland komt het vaker voor dat er vijf of meer drankjes gedronken worden bij één gelegenheid. In de Randstad is dit minder vaak aan de orde. Het RIVM, die bij het onderzoek samenwerkte met het Trimbos-Instituut en de GGD’en, denkt dat het verschil veroorzaakt wordt door omgevingsfactoren en door de achtergronden van de jongeren.

Zeventien procent van de scholieren rookt

Ook het aantal jongeren dat rookt stabiliseert. Tussen 1999 en 2017 nam het aantal tieners dat een sigaret opstak af van 54 naar zeventien procent. De laatste jaren neemt het aantal niet toe en ook niet af. Wel zijn er grote verschillen tussen opleidingsniveau. Op het vmbo hebben twee keer zo veel scholieren gerookt (24 procent) als op het vwo (12 procent). Het gebruik van lachgas onder de middelbare scholieren is de afgelopen jaren fors toegenomen.

‘In 2040 geen jongeren meer die roken’

Het Trimbos vindt het verontrustend dat het gebruik van alcohol, wiet en tabak niet verder daalt. Het instituut wil daarom dat er vol ingezet wordt op een preventiebeleid. Dit beleid is er inmiddels ook in de vorm van het Nationaal Preventieakkoord. Daarin staat de doelstelling dat er in 2040 geen enkele jongere meer rookt en het aantal tieners dat drinkt moet dan terug zijn gedrongen naar 25 procent. Om deze doelstelling te behalen moeten acties volgens het Trimbos geïntensiveerd worden.