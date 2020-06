Al vijf dagen geen nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen is al vijf dagen onveranderd. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die zondagmiddag gepresenteerd werden.

In onze provincie ligt het aantal vastgestelde coronabesmettingen zondag op 367 gevallen. Dit aantal is sinds dinsdag niet veranderd. Dit betekent dat er in het testcentrum van Certe, de GGD en het UMCG de afgelopen dagen geen mensen positief getest zijn. Het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen kan wel hoger liggen omdat in de periode voor 1 juni niet iedereen getest kon worden op COVID-19. Het aantal mensen dat in Groningen kwam te overlijden blijft staan op zeventien. Dit aantal is sinds zaterdag 16 mei niet veranderd.

Eerder in de middag liet het RIVM weten dat er landelijk één persoon kwam te overlijden aan het coronavirus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 6.090. Drie mensen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis waarmee er nu 11.849 personen in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen. Bij 98 mensen werd een coronabesmetting geconstateerd. Daarmee zijn er 49.593 mensen besmet.