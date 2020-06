‘Al tien dagen geen nieuwe coronabesmettingen in Groningen’

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen zijn de afgelopen tien dagen geen nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die zaterdagavond bekend werden gemaakt.

Volgens de GGD zijn er op dit moment 367 besmettingsgevallen bekend. Sinds woensdag 17 juni zijn er geen nieuwe besmettingsgevallen bij gekomen. Dit betekent dat er in het testcentrum van Certe, de GGD en het UMCG geen mensen positief getest zijn op het virus. Er kan echter niet gezegd worden dat er geen gevallen zijn. Daarom is het volgens de GGD belangrijk om je bij corona-achtige klachten te testen. Op die manier kunnen besmettingsgevallen snel gevonden worden en kan verdere verspreiding door bron- en contactonderzoek in de kiem gesmoord worden. Het aantal mensen dat in onze provincie overleed aan het virus blijft staan op zeventien. Dit aantal is sinds 16 mei niet veranderd.

Eerder op de dag liet het RIVM weten dat er landelijk twee mensen zijn overleden. Het totaal aantal doden komt daarmee op 6.105. Eén persoon moest opgenomen worden in het ziekenhuis waarmee het totaal aantal mensen dat nu in een ziekenhuis ligt, of heeft gelegen, op 11.868 komt. Het aantal besmette personen staat nu op 50.074 en groeide de afgelopen 24 uur met 71 personen.