Afrit van Ring Zuid naar Lübeckweg gaat vanaf maandagavond een paar jaar dicht

Vanaf aanstaande maandagavond gaat de afrit van de zuidelijke ringweg naar de Lübeckweg (naar de Euroborg) voor enkele jaren dicht. Dat doet Combinatie Herepoort, omdat er werkzaamheden plaats gaan vinden op en rond het Europaplein.

In de nacht na de afsluiting van de afrit is de zuidelijke ringweg in één richting gestremd, tussen 22.00 uur en 06.00 uur is de weg dicht voor het verkeer richting Drachten tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein.

Combinatie Herepoort heeft de ruimte van de afrit nodig om rijbanen van de zuidelijke ringweg te verleggen. Door de afrit af te sluiten kan het verkeer tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk doorrijden. Als alle werkzaamheden zijn afgerond komt de afrit terug, maar deze keer wel iets oostelijker.

Het verkeer kan de Europaweg bereiken via knooppunt Westerbroek, via de afrit bij de Osloweg of via de oostelijke ringweg en de Sontbrug.