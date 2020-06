Afrit Lübeckweg sinds maandagavond voor aantal jaren afgesloten

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Met het plaatsen van een aantal hekken werd maandagavond de afrit Lübeckweg voor het verkeer afgesloten. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De afsluiting betekent dat autoverkeer vanaf de zuidelijke ringweg vanuit de richting Hoogezand de komende jaren geen gebruik kan maken van de afrit. De afrit bij het Dagblad van het Noorden vervalt vanwege werkzaamheden op en rond het Europaplein. Door de afrit af te sluiten is er voldoende ruimte om rijbanen van de zuidelijke ringweg te verleggen. In de toekomst komt de afrit Lübeckweg weer terug, al zal deze dan iets oostelijker komen te liggen.

Alternatieve routes

Vanwege de afsluiting zijn er alternatieve routes voor het autoverkeer dat richting de Europaweg moet. Zij kunnen gebruik maken via knooppunt Westerbroek waarbij men de richting centrum aanhoudt. Een tweede optie is de afrit Osloweg te nemen. Tot slot kan men er ook voor kiezen om via de oostelijke ringweg en de Sontbrug te rijden.

Afsluiting werd uitgesteld

De afsluiting van de afrit Lübeckweg zou aanvankelijk op 2 juni plaatsvinden. De voorbereiding op de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden kostten echter meer tijd waardoor de afsluiting twee weken werd uitgesteld.