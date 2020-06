Actievoerders hangen rode draad voor het klimaat bij stadhuis

De politiek moet zich inspannen om duurzamer uit de coronacrisis te komen. Dat vinden veel klimaatactivisten. Daarom spanden ze vrijdag voor het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel een rode draad.

De rode draad is onderdeel van een landelijke actie van onder andere Milieudefensie, Greenpeace … . Aan het lint hangen oproepen van zo’n 40.000 mensen die de afgelopen tijd werden verzameld. De actievoerders roepen politici op om naar duurzame oplossingen te kijken. “Nu is het zo dat burgers en kleine bedrijven bijna 200 keer meer belasting betalen voor CO2 dan de grote vervuilers,” zegt Fenna Feenstra. “Dat zijn oneerlijke oplossingen. Wij willen eerlijke, duurzame oplossingen. Inmiddels hebben 40.000 mensen hun mening gegeven, ik denk dat het tijd wordt dat de politiek daar naar luistert.”

Verschillende politici kwamen een kijkje nemen. “Ik vind het een hele goede actie,” zegt Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren. “We moeten gaan kijken hoe onze economie en onze samenleving eruit moet gaan zien na deze coronacrisis, en dat klimaat daarin echt een heel belangrijk onderdeel is. Er is een drang om te kijken hoe we zo snel mogelijk naar het oude gaan, terwijl je moet gaan kijken hoe je zo snel mogelijk naar het nieuwe gaat.” Jimmy Dijk van de SP is het daarmee eens. “Er zou echt meer moeten gebeuren. “Wij komen in heel veel buurten waar we zien dat huizen slecht geïsoleerd zijn. Mensen moeten torenhoge energierekeningen betalen en dat gaat rechtstreeks in de zak van grote energiegiganten die de boel aan het vervuilen zijn. Wij zien heel graag dat er meer maatregelen worden genomen.”