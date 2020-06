“Actie om discriminatie op arbeids- en woningsmarkt tegen te gaan”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente Groningen moet met plannen komen om discriminatie op de arbeids- en woningsmarkt tegen te gaan. Met die oproep komt de fractie van de SP zondagavond.

De SP doet de oproep naar aanleiding van gegevens van de Monitor Discriminatie 2019 van Noord Nederland. Daaruit blijkt dat de grootste stijging en verreweg de meeste meldingen van discriminatie uit de gemeente Groningen komen. Daarbij springen in het oog het grote aandeel van meldingen over discriminatie op basis van afkomst, geslacht en leeftijd op de arbeidsmarkt en discriminatie op grond van een handicap bij de collectieve voorzieningen.

“Discriminatie is onacceptabel”

“We zien dat momenteel veel mensen aandacht vragen voor racisme en discriminatie”, zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “De Monitor Discriminatie 2019 toont een stijging van discriminatie aan. Als samenleving moeten we iedere vorm van discriminatie en achterstelling bestrijden. Maar daar moeten dan wel concrete maatregelen voor worden genomen. Discriminatie is onacceptabel. Daarom wil de SP dat de gemeente hier concrete acties op onderneemt.” Volgens de socialisten is de huidige aanpak te vrijblijvend en moet deze een grotere prioriteit krijgen.

Krachtige aanpak ontbreekt

In Groningen wordt wel aan signalering gedaan maar ontbreekt het vervolgens aan een krachtige aanpak. Daarom vindt de SP dat de arbeidsinspectie meer middelen en mogelijkheden moet krijgen. Bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie moeten worden beboet en op een zwarte lijst worden gezet. Daarnaast stelt de partij voor om bij bedrijven, uitzendbureaus en verhuurders waar meldingen van worden gedaan zogenaamde inspectie-sollicitanten en inspectie-woningzoekenden moeten worden ingezet.

Gezamenlijke actie tegen misstanden

“We zien dat veel mensen zorgen hebben en aandacht vragen voor racisme en discriminatie. Tegelijkertijd zien we ook dat het maatschappelijke en politieke debat verhardt en dat verdeeldheid tussen mensen en in de samenleving toeneemt. Alleen gezamenlijke actie tegen misstanden brengt mensen samen, wij ondersteunen graag iedereen met concrete acties. Mensen die concrete acties en maatregelen willen kunnen contact met de SP opnemen”, aldus Dijk.