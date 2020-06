Aardbevingen in Groningen toegevoegd aan ‘Canon van Nederland’

nieuws

Foto: Website Canon van Nederland

De Commissie Herijking Canon van Nederland heeft maandagochtend het rapport ‘Open vensters voor onze tijd’, gepresenteerd in het Openluchtmuseum in Arnhem. In de tien vernieuwde venster staat voor het eerst sinds de eerste editie uit 2006 ook de aardbevingsproblematiek in Groningen vermeld.

Het rapport werd overhandigd aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De aardbevingsproblematiek is in de herziene versie de vervanger van de alinea over de Groningse Gasbel, onder het venster over ‘Kolen en gas’.

Het ‘Canon van Nederland’ wordt veel gebruikt binnen het geschiedenisonderwijs in Nederland.

Hieronder leest u de nieuwe alinea over de aardgasproblematiek in Groningen:

Inmiddels gaat ook de grootschalige aardgaswinning gepaard met aanzienlijke problemen. In Groningen treden verzakkingen in de ondergrond op, waardoor regelmatig aardbevingen ontstaan. De laatste jaren nemen de bevingen in sterkte toe en hebben ze ernstige schade aan woningen en andere gebouwen tot gevolg. Dat zorgt voor onrust onder de Groningers, die verschillende protesten tegen de aardgaswinning organiseren. De overheid wil de gaskraan in 2022 helemaal dichtdraaien.