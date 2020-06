Aantal woninginbraken in gemeente Groningen daalt met bijna een kwart

nieuws

Het aantal woninginbraken in de gemeente Groningen is in april met bijna een kwart gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Woninginbraakmonitor van vergelijkingswebsite Independer.

De sterke daling van het aantal woninginbraken houdt sterk verband met de coronacrisis. In heel Nederland daalde het aantal woninginbraken met bijna de helft.

Hoewel inbrekers minder vaak kiezen voor een woning, kiezen ze in Nederland juist vaker voor schuren, opslagboxen en garages. Zowel in de provincie als de gemeente Groningen daalde dit percentage ook.