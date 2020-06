Aantal jonge huizenkopers stijgt met veertig procent

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

Het aantal jonge huizenkopers in de leeftijd tot 35 jaar is sinds de uitbraak van de coronapandemie in maart tot en met mei met veertig procent gestegen. Dat blijkt uit landelijke cijfers van De Hypotheker.

De intermediair noemt de toename opmerkelijk. Voor de coronacrisis hadden juist starters tot 35 jaar het over het algemeen erg moeilijk op de huizenmarkt. Door de crisis is er nu ineens een keerpunt ontstaan. Redenen voor de plotselinge stijging is volgens De Hypotheker dat het aanbod van woningen sinds het begin van de coronacrisis wat is toegenomen. Daarnaast zouden jongeren financieel ondersteunt worden door hun ouders en wil men profiteren van de lage hypotheekrente.

Toch verwacht de intermediair dat huizen de komende tijd niet goedkoper worden. “Vooralsnog zullen de woningprijzen blijven stijgen”, zegt Menno Luiten van De Hypotheker. “Dit als gevolg van de krapte op de woningmarkt die nog duidelijk aanwezig is. Wel zien we dat de stijging wat af begint te vlakken. Door het groeiende aanbod van woningen willen veel starters nu hun kans grijpen, ook omdat economische en financiële gevolgen veroorzaakt door de coronacrisis onzeker zijn.”