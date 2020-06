Aanleg nieuwe fiets- en voetgangersbrug Oude Winschoterdiep gestart

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Langs het Oude Winschoterdiep is dinsdag gestart met de aanleg van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug.

De nieuwe brug gaat de wijken ‘Het Groene Lint’ en het Helperpark nabij de Euroborg met elkaar verbinden. De afgelopen periode zijn er al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo is er gewerkt aan de realisatie van de bruggenhoofden. De eerste delen van de brug werden in de ochtend per dieplader naar de locatie gebracht. Een grote kraan stond klaar om de onderdelen op hun plek te hijsen.

De verwachting is dat de werkzaamheden op 6 juli afgerond zijn. Vanaf dan kunnen voetgangers en fietsers gebruik maken van de nieuwe verbinding.