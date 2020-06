Aanleg nieuw natuurgebied bij Westerbroek van start

nieuws

Foto: pixel2013 via Pixabay.com

De provincie Groningen begint volgende week met de aanleg van zo’n 80 hectare natuurgebied bij Westerbroek. Dit gebied moet ’t Roegwold (bij Schildwolde) met de natuur van het Zuidlaardermeergebied verbinden.

De aanleg van het gebied is vooral bedoeld voor het stimuleren van de populatie otters in het gebied. Maar ook andere dieren, zoals bijvoorbeeld ringslangen, kunnen zich straks via faunapassages verplaatsen tussen beide natuurgebieden. Inmiddels zijn er vier van deze faunapassages aangelegd. Vanaf medio juni wordt een slenk aangelegd in het gebied, een watergeul met aan beide kanten natuurvriendelijke oevers. Bij de Borgmeren en bij het wandelpad door het natuurgebied Westerbroek komen uitkijkheuvels, zodat bezoekers een mooi uitzicht hebben over het gebied.

Er wordt in fasen gewerkt in verschillende deelgebieden. De totale werkzaamheden moeten in maart 2021 klaar zijn. Omwonenden moeten in deze periode rekening houden met meer vrachtverkeer op de lokale wegen.