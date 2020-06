sport

Foto Andor Heij

Het hoofdveld van Oranje Nassau op sportpark Coendersborg ligt er momenteel bij als een zandvlakte. Het gras is afgegraven en gaat plaats maken voor kunstgras.

De aanleg lag al enige tijd in de planning. Voor aanvang van het nieuwe seizoen moet het nieuwe veld er liggen dat dan ook meteen voorzien is van kunstlicht, zodat het ook in de avonduren gebruikt kan worden.

Niet alleen het veld van Oranje Nassau gaat op de schop. Ook bij mede eersteklasser PKC’83 wordt kunstgras aangelegd.