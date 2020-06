Aanleg laatste gedeelte Warmtenet in Paddepoel start aanstaande maandag

nieuws

Foto: WarmteStad

Aanstaande maandag begint WarmteStad met de aanleg van het laatste gedeelte van het WarmteNet in Paddepoel. Er wordt gewerkt aan de Dierenriemstraat, tussen de Pleiadenlaan en de Eikenlaan. Dit gedeelte is daarom tot augustus afgesloten voor auto- en fietsverkeer.

Halverwege augustus zijn de werkzaamheden in Paddepoel afgerond. Het warmtenet, wat start op Zernike Campus, is dan ongeveer vier kilometer lang. Inmiddels zijn in Paddepoel diverse gebouwen aangesloten op het warmtenet, zoals de vijf flats aan de Planetenlaan, Upsilon en de Polaris. Hier komen ook de nieuwbouwflats Atlas en Pleione aan toegevoegd. Dit najaar breidt WarmteStad het warmtenet uit naar Selwerd, waar onder andere De Beukenhorst, De Dragant en de Esdoornflat worden aangesloten op het WarmteNet.

De voetpaden aan de Dierenriemstraat achter het winkelcentrum blijven bereikbaar, evenals de parkeerplaats en het tankstation aan de straat. Als tegemoetkoming mogen bezoekers van het winkelcentrum de gehele maand juli onbeperkt gratis parkeren bij het winkelcentrum.