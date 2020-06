Aanbesteding sloop Paddepoelsterbrug begonnen

nieuws

Foto Ben Guldenaar. Paddepoelsterbrug

De aanbesteding van de sloopwerkzaamheden van de Paddepoelsterbrug is gestart. Het plan ligt tot en met woensdag 22 juli ter inzage.

In het plan staat wat er gesloopt wordt, hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden en waarmee Rijkswaterstaat rekening houdt. Belanghebbenden kunnen de komende zes weken bezwaar aantekenen tegen het besluit. Vorige week is de aanbesteding voor de opdracht gestart. Voor de bouwvak wordt de gunning hiervan verwacht. Daarna stelt de aannemer een sloopplan op en worden de direct omwonenden geïnformeerd. De daadwerkelijk sloop start daarna.

Binnenkort volgt informatie over de bouw van de tijdelijke brug. Mocht het een brug worden met bestaande elementen, dan volgt de aanleg nog dit jaar. De tijdelijke brug wordt uitgevoerd als een vaste voetgangers- en fietsbrug van ruim 9 meter hoog. De minister van Infrastructuur en Waterstaat neemt deze zomer een besluit over de vraag of er structureel een brug terug komt. Zij doet dat op basis van een advies van de stuurgroep Groningse bruggen en onderzoeksrapporten.

De Paddepoelsterbrug werd in september 2018 vernield na te zijn geramd door een binnenschip, als gevolg van een fout van de brugwachter. Sindsdien moeten wandelaars en fietsers omlopen en omrijden.