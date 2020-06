35.000 aan subsidies van Prins Bernhard Cultuurfonds in gemeente Groningen

nieuws

Foto Andor Heij: Gemeente Ten Boer, Kloosterkerk in Thesinge

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft, in het tweede kwartaal van 2020, 35.070 euro aan subsidies verleend aan cultuur-, natuur- en wetenschapsinstellingen in de gemeente Groningen. In totaal kregen zestien instellen subsidie voor 26 projecten.

De subsidies gingen naar een grote verscheidenheid aan instellingen. Zo kreeg de Kloosterkerkgemeente in Thesinge (Ten Boer) een bijdrage van 2.500 euro voor de restauratie van de kerkbanken en lambrisering van de Kloosterkerk in Ten Boer. Het Trio Ridente uit Groningen kan rekenen op een bijdrage van 3.500 euro voor de muziektheatervoorstelling Lied zonder Woorden en de Stichting MICH krijgt een bijdrage van 3.000 euro voor het theaterdansproject MoveMe!

Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert Het Prins Bernhard Cultuurfonds bijzondere initiatieven en talent. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen is een van de twaalf provinciale afdelingen.