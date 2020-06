32 maanden cel en ruim miljoen euro boete voor ex-technisch beheerder RUG

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een 68-jarige ex-technisch beheerder van de Rijksuniversiteit Groningen in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 32 maanden. Ook moet hij een geldboete van meer dan een miljoen euro betalen.

Het gerechtshof kwam tot een iets hogere staf voor de 68-jarige Hans G. uit Harkstede dan de rechtbank. G. ging in beroep tegen het vonnis dat de rechtbank in Almelo in mei 2017 aan hem had opgelegd. Volgens het hof was G, de grote spil in een zaak van ‘stuitende brutaliteit’. Ook de zoon van de man was bij de zaak betrokken.

Hans G. gunde opdrachten voor onderhoudswerkzaamheden op de RUG aan bevriende bouwbedrijven. In ruil daarvoor betaalden de bedrijven de man en zijn familie smeergeld en regelden zij auto’s. Via valse facturen die door de man zelf werden goedgekeurd betaalde de universiteit uiteindelijk de rekening.