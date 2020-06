2500 jongeren leggen coronatijd vast in filmpjes

De coronacrisis door de ogen van jongeren van over de hele wereld vastleggen. Dat is het doel van een project waar 2500 jongeren aan meedoen, waaronder 7 leerlingen van cultuurinstelling VRIJDAG uit de stad.

Theatergroep Company Three uit Londen begon met het project ‘Coronavirus time capsule’. Groepen uit verschillende landen zijn inmiddels aangesloten, waaronder Vrijdag. Elke week geven docenten opdrachten die de leerlingen gebruiken om een filmpje te maken over wat ze bezig houdt in deze tijd. Lola is één van die leerlingen. “Het hielp mij best wel. Het was wel heel fijn om even iets anders te doen dan al dat online school. En gewoon een beetje creatief bezig te zijn. ”

Theaterdocent Erin Stel is elke week verrast over wat ze binnenkrijgt. “Ik leer ze ook een beetje beter kennen, zoals een meisje die liet zien dat ze 47 kamerplanten had. Zo leer ik elke keer kleine details over ze. We horen nu wel veel in het nieuws van hoe volwassenen het ervaren, maar we horen weinig jongeren echt over deze tijd praten. Ik denk dat het daarom een heel mooi document is.”

Lola heeft er ook iets van geleerd. “Dat het eigenlijk echt superfijn is om zoveel vrijheid te hebben, dat heb ik me wel echt gerealiseerd. Je zit nu de hele tijd maar thuis en eigenlijk normaal kan je overal heen en kan je alles doen. Dat heb ik me wel echt gerealiseerd.”

De filmpjes zijn op de website van VRIJDAG te bekijken.