20 miljoen euro voor vijf grote onderzoeksprojecten UMCG

Wetenschappers van het UMCG gaan vijf grote internationale onderzoeksprojecten leiden. Elk van de vijf projecten heeft een Europese subsidie van ongeveer 4 miljoen euro gekregen. Een flink deel daarvan wordt in het UMCG besteed.

Volgens UMCG-decaan Marten Joëls is het binnenhalen van vijf subsidies een ongekende prestatie. In totaal zijn in Europa 32 subsidies op het gebied van Life Sciences toegekend. “Dat is een groot compliment voor onze onderzoekers en onze Grant Support Hub, die alle aanvragen heeft ondersteund,” aldus Joëls.

Het geld wordt besteed aan de verdere ontwikkeling van protonentherapie, een onderzoek naar het ontstaan van aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten, de ontwikkeling van tests voor mensen met een visuele beperking, een onderzoek naar medisch onbegrepen lichamelijke klachten, en verbetering van het effect van revalidatietherapie.