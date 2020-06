100% Groningen pleit voor drive in bioscoop en theater in Gemeente Groningen

nieuws

Foto: distelAPPArath via Pixabay

De raadsfractie 100% Groningen pleit voor het toestaan van drive-in evenementen in de gemeente. Aanstaande woensdag tijdens de raadsvergadering dient de fractie een motie in die dit mogelijk moet maken.

n verschillende Nederlandse steden zijn dergelijke evenementen wel toegestaan, zoals in Amsterdam, Rotterdam en Breda. “In Groningen zijn relatief minder besmettingen dan in de rest van het land”, aldus raadslid Marjet Woldhuis. “Ondernemers zijn al maanden bezig om op een of andere manier toch in inkomsten te voorzien, daarvoor ontwikkelen zij fantastische plannen die goed uitvoerbaar zijn. In steden met meer besmettingen mogen dit soort plannen wel worden uitgevoerd en hier niet, dat riekt naar willekeur.”

Bij drive-in activiteiten gaat het om afgesloten terreinen. De toestroom van publiek is op deze manier goed te controleren. Volgens Woldhuis is het heel goed mogelijk om op een parkeerplaats, of ander afgesloten terrein, auto’s op geruime afstand te zetten en de bezoekers erop te attenderen dat het verlaten van de auto niet toegestaan is.