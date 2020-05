Zwembad De Blinkerd in Ten Boer opent weer de deuren

nieuws

Openluchtzwembad De Blinkerd in Ten Boer gaat komende dinsdag weer open. Dat heeft de gemeente Groningen laten weten.

De bedoeling is dat de eerste bezoekers ’s ochtends om 07.00 uur welkom zijn. Het openluchtzwembad houdt zich daarbij aan het protocol van de zwembranche dat voor buitenbaden is opgesteld. Zo gaat er gewerkt worden met tijdslots. Mensen die willen zwemmen moeten van tevoren een tijdstip reserveren waarbij er dan een half uur gezwommen kan worden. Reserveren kan via de website van het zwembad of via telefoonnummer 050 302 1747.

Mensen die komen zwemmen moeten thuis hun zwemkleding al aangetrokken hebben. Toiletgebruik is in het zwembad beperkt mogelijk. De glijbaan, duikplank, de zonneweide en de douches kunnen niet gebruikt worden. Als je verkouden bent, of als je huisgenoot verkouden is of griep heeft, dan mag je niet komen.

Meer informatie is te vinden op de website van het zwembad.