Zuidhorn blij met komst sneltrein: “Dit is heel mooi nieuws”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In Zuidhorn is verheugd gereageerd op het nieuws dat de sneltrein vanaf december gaat stoppen in het dorp. De stop betekent een extra reismogelijkheid.

“Ik moet eerlijk zeggen dat het nieuws niet helemaal als een verrassing komt”, zegt Johan Vergonet van welkominzuidhorn.nl. “Voor de uitbraak van het coronavirus was het met name in de spits druk op het station. Het kwam regelmatig voor dat de stoptrein ook zo vol kwam te zitten dat reizigers niet allemaal mee konden. Een sneltrein die nu bij ons gaat stoppen biedt nog een extra reismogelijkheid, waardoor er in de spits nu vier treinen per uur gaan rijden richting Groningen. Dat is heel mooi!”

Forenzendorp

Vergonet verwacht ook dat Zuidhorn door de komst van de sneltrein extra aantrekkelijk wordt. “De huizenprijzen in de stad Groningen liggen op een hoog niveau. Hier in het dorp, waar we een winkelcentrum hebben, een rijke middenstand en een bruisend verenigingsleven, liggen die prijzen op een wat lager niveau. De afgelopen jaren hebben we al gezien dat het dorp zich ontwikkeld heeft als forenzendorp en dat er aan de oost- en westkant flink wat woningen zijn bijgebouwd.”

Minder reistijd

Niet alleen ten opzichte van Groningen zijn er voordelen. “Nee, ook de andere kant op. Voor studenten die hier in het dorp wonen is het nu aantrekkelijker om een studie te volgen in Leeuwarden. Zij hoeven niet meer met de stoptrein maar kunnen met de snel waardoor ze veel minder reistijd kwijt zijn.”

Extra sneltrein

Het nieuws dat de sneltrein gaat stoppen in Zuidhorn werd woensdagochtend door de provincie Fryslân bekend gemaakt. Vanaf december gaan er vier treinen per uur rijden. De stoptreinen blijven op alle stations stoppen. De eerste sneltrein rijdt van Groningen naar Leeuwarden met stops in Buitenpost en Feanwâlden, de tweede sneltrein stopt in Zuidhorn en Feanwâlden. Ondanks de extra stop gaat er geen tijdverlies ontstaan.

