Zorgen bij Camping Stadspark door coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen zijn er bij Camping Stadspark veel minder gasten dan normaal en de toiletgebouwen en het restaurant moeten dicht blijven. Eigenaar Jan-Willem Swieter maakt zich daarom zorgen.

Wij gingen open op de dag dat de maatregelen ingingen. Ik denk dat ik in de eerste zes weken net zoveel mensen gehad heb als wat ik normaal op de eerste avond zou hebben,” vertelt Swieter. “Dus in een percentage van de omzet is het nu zo dat ik bijna 100% omzetdaling heb. Zonder steunmaatregelen van de overheid red je het jaar niet. Ik moet echt wel open vanaf juli en dan moet ik ook hopen op mooi weer, want anders dan hebben we echt een probleem.”

Hij merkt wel dat er langzaam weer boekingen bijkomen. “Maar daar moet wel een versoepeling van de maatregelen optreden. Zo lang ik de toiletgebouwen niet open mag hebben zal ik toch echt een aanzienlijk deel van mijn gasten missen.” Toch heeft hij er wel vertrouwen in dat er deze zomer gasten zullen komen. “Als de stad weer open mag dan heeft Groningen ook veel te bieden. We zijn populair, dus dan zullen ze wel weer komen. Maar het valt of staat wel met het feit of ik kan bieden wat ik normaal te bieden heb, en op dit moment is dat niet aan de orde.”