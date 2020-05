Zorgcentra Innersdijk en Maartenshof weer open voor bezoek

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

Zorgcentra Innersdijk en Maartenshof gaan vanaf 25 mei weer open voor bezoek. Dat heeft Zorggroep Groningen woensdagavond bekendgemaakt.

Aanleiding voor de opening is de persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dinsdagavond. Zij lieten weten dat de bezoekregeling verruimd gaat worden. Omdat op beide locaties zich geen besmettingen met het coronavirus hebben voorgedaan mogen Innersdijk en Maartenshof weer open. “Wij zijn ontzettend blij met het bericht van minister De Jonge dat de maatregelen omtrent het bezoek versoepeld worden”, zegt Janita Gorte van Zorggroep Groningen. “Wij hebben ons de afgelopen tijd goed voorbereid op een eventuele heropening en hebben vertrouwen dat dit ook weer veilig kan.”

Strikte voorwaarden

Volgens Gorte heeft de sluiting, die sinds halverwege maart van kracht was, grote impact gehad op bewoners en familie. Hoewel de deuren weer open gaan is de situatie wel wezenlijk anders. “Er gelden vanuit de overheid strikte voorwaarden voor het toelaten van bezoek. Zo is bezoek alleen mogelijk op afspraak. Daarnaast kan er slechts één vaste bezoeker komen, die maximaal dertig minuten mag blijven.”

A.G. Wildervanck en Bloemhof nog gesloten

Voorlopig gaan alleen Innersdijk en Maartenshof open. A.G. Wildervanck in Veendam en Bloemhof in Ten Boer blijven voorlopig nog dicht en gaan op 2 juni hun deuren naar verwachting weer openen.