Zorgboerderij De Mikkelhorst blij dat ze weer open mogen

Voor de dieren van zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren was het de afgelopen tijd stil. Publiek was de afgelopen tijd niet toegestaan. maar vanaf maandag mogen er gewoon weer bezoekers langskomen.

De werknemers van de zorgboerderij zijn erg blij dat mensen weer kunnen langskomen. “Het is wel bevrijdend dat je gewoon weer de draad op kunt pakken,” zegt zorgcoördinator Gerboud ten Klooster. Publieksmedewerker Fafany Koopmans is het daar mee eens. “Voor mijn gevoel komen we steeds meer richting wat De Mikkelhorst was voor corona. Want publiek hoort er ook gewoon bij.”

Niet iedereen kan zomaar langskomen: bezoekers van de winkel kunnen doordeweeks aan het eind van de middag komen en gezinnen kunnen reserveren voor de weekenden.

Een aantal deelnemers mocht de afgelopen drie weken alweer beginnen met werken op de boerderij. Clarine vindt het wel lastig dat ze nu met allemaal extra regels rekening moet houden. “Samen met mijn collega’s moet ik me een beetje aanpassen. Maar ik ben blij dat ik weer kan werken.”