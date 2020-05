Zonnige dag zorgt voor drukte in natuurgebieden

nieuws

Foto: I, Malene, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=442706

Het is zaterdag druk in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Op deze warme dag trekken veel mensen de natuur in.

Volgens de natuurorganisaties zijn er nog geen grote problemen ontstaan door de toeloop hoewel het gebrek aan ruimte soms wel tot spanning leidt. “We zien dat de meeste mensen zich keurig houden aan de coronaregels en daarnaast zien we dat heel veel mensen kiezen om in hun eigen omgeving te recreëren”, laat Staatsbosbeheer weten. “Wel krijgen we steeds meer meldingen binnen van bezoekers dat andere mensen zich niet houden aan de regels. Bijvoorbeeld dat ze hun honden niet aangelijnd hebben of dat er op plekken gefietst en gewandeld wordt waar dit eigenlijk niet mag.”

Landelijk heeft dit ook al tot wat opstootjes geleid. “Als hier iets van wordt gezegd dan kunnen mensen heel boos reageren. Waarschijnlijk hebben ze door de anderhalvemetermaatregel een kort lontje gekregen.” Ruim een maand geleden, na eveneens een grote toeloop van recreanten, deden de natuurorganisaties de oproep om niet te komen. Die oproep doet het zaterdag nog niet. Staatsbosbeheer is in Groningen beheerder van een deel van De Onlanden. Natuurmonumenten beheert eveneens een deel van De Onlanden en daarnaast verschillende hectaren natuur in Stad.