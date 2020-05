“Zonnig en warm Pinksterweekend op komst”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het Pinksterweekend gaat zonnig en warm verlopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het droog en wisselen zonnige perioden en enkele stapelwolken elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Het wordt bij een matige noordenwind, kracht drie, twintig graden. Donderdag is het vrij zonnig en wordt het bij een matige wind uit het noorden rond de negentien graden. Ook vrijdag is het vrij zonnig tot zonnig en wordt het met 21 graden al warmer.”

Kamphuis verwacht de meeste warmte rond de Pinksterdagen. “We kunnen concluderen dat het zonnige en droge weer aanhoudt. Op zaterdag neemt de wind uit het noordoosten wat toe maar in de middag is het met 23 graden al ronduit warm.” Ook daarna lijken de droge en warme dagen niet te willen wijken.