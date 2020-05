‘Zonder wapenstok en pepperspray wordt er niet gehandhaafd op mondkapjes in ov”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Buitengewoon opsporingsambtenaren, boa’s, zien het niet zitten om vanaf 1 juni boetes uit te gaan delen aan ov-reizigers die geen mondkapje dragen. Dat blijkt uit onderzoek van nu.nl.

Vanaf 1 juni worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Vanaf deze datum moeten er in de bussen, treinen en metro’s in ons land door reizigers en ov-personeel een mondkapje gedragen worden. Wie dat niet doet riskeert een boete van 95 euro. In de treinen van de NS zullen deze bekeuringen uitgedeeld worden door de hoofdconducteurs, in het regionaal openbaar vervoer door de boa’s. Toch gaan de boa’s geen bekeuringen uitdelen zegt Richard Gerrits van vakbond BOA-ACP. “Zolang minister Ferd Grapperhaus (VVD) van Justitie de boa’s niet het juiste gereedschap geeft om zichzelf te verdedigen dan zal dit niet gebeuren.”

Wapenstok en pepperspray

De vakbond pleit al geruime tijd om boa’s uit te rusten met wapenstok, pepperspray en C2000-communicatieapparatuur waarmee er met politieagenten en 112-meldkamer gecommuniceerd kan worden. “In juni vinden hierover gesprekken plaats met de minister. Tot die tijd houden boa’s alleen toezicht. Dit betekent kijken, signaleren en als het nodig is de politie bellen.”

72 Procent van ov-personeel maakt zich zorgen

De versoepeling van de coronamaatregelen zorgt onder ov-personeel sowieso voor onrust. Uit een enquête van vakbond CNV blijkt dat 72 procent van de medewerkers zich zorgen maakt over hun sociale veiligheid. Met name buschauffeurs maken zich zorgen. “Wat moet een buschauffeur straks doen als een reiziger zonder mondkapje instapt? En wat als een bus voller dreigt te raken dan de maximale toegestane capaciteit van veertig procent? Een chauffeur mag wat omroepen maar hij of zij is geen politieagent”, aldus Kees de Vos van CNV.