Zonder overheidssteun kost corona Groningen en Noord-Drenthe 392 miljoen euro per maand

Foto: PxHere (CC 0.0)

De coronamaatregelen zorgen in Groningen en Noord-Drenthe voor een negatief effect van 392 euro miljoen per maand. Dit blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van de provincie en gemeente Groningen en de Regio Groningen-Assen.

Voor de regio is het circa 22 procent van de banen die direct of indirect geraakt kunnen worden door de maatregelen. Een eerste indruk is dat vooral banen in branches zoals uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling, restaurants en cafés, in de detailhandel en in de transportsector worden geraakt door de crisis. mee zijn ook de cijfers onzeker.

“We weten natuurlijk al dat de coronacrisis er behoorlijk inhakt in Nederland. Ook in onze regio. Daarvoor is het nodig om een inschatting te maken van de economische impact, ook al is deze nog zeer onzeker”, aldus Paul de Rook, wethouder Economie van de gemeente Groningen. “Veel van onze lokale ondernemers, instellingen en werkenden zonder vast dienstverband zien hun inkomen grotendeels wegvallen. Dat is vreselijk voor hen en ik vind dat we moeten nadenken over hoe wij ons op de nieuwe situatie kunnen aanpassen. ”

Een kanttekening moet volgens de provincie Groningen gemaakt worden, want in het onderzoek is geen rekening gehouden met de maatregelen die de overheid neemt om ondernemers te ondersteunen, bijvoorbeeld via de NOW-regeling. “ We gaan ervan uit dat er daardoor minder banen verloren zullen gaan, al houden we rekening met een toename van de werkloosheid eind dit jaar. Als provincie onderzoeken we in hoeverre we maatregelen kunnen nemen ter aanvulling op het rijkspakket”, vertelt IJzebrand Rijzebol, gedeputeerde Economie van de provincie Groningen.