Zoektocht naar juiste rookkanaal in woning aan Groenendaal zorgt voor inzet brandweer

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Groenendaal in de stad Groningen heeft zondagochtend korte tijd brand gewoed. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 11.10 uur binnen bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Er was een smeulbrand ontstaan in het schoorsteenkanaal”, vertelt Wind. “De bewoners waren met werkzaamheden bezig en waren op zoek naar het juiste rookkanaal. Om dit te onderzoeken werd er rook gemaakt waarmee men dacht te kunnen ontdekken uit welke pijp op het dak de rook zou komen. In de schoorsteen zat echter zoveel rommel dat dit is gaan smeulen waarbij er flink wat rook vrijkwam.”

De brandweerlieden zijn na aankomst een onderzoek gestart. De brand was op dat moment al onder controle zodat men niet in actie hoefde te komen.