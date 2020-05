Zeven nieuwe coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen provincie Groningen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen in de provincie is sinds woensdag met zeven patiënten toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, gepubliceerd op vrijdagmiddag.

Van de zeven opnames is één patiënt met een vastgestelde coronabesmetting opgenomen op een Intensive Care-afdeling. Het is voor het eerst in twee weken dat het aantal nieuwe opnames in de provincie steeg met deze aantallen. Ook in Friesland was een stijging te zien van het aantal opnames.

Het aantal ziekenhuisopnames van inwoners van de gemeente Groningen is onveranderd, zo blijkt uit de cijfers van het RIVM van eerder op de vrijdag.