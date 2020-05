Zeven mensen besmet met corona in restaurant in Leer

nieuws

Foto: Elgaard - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6028622

In de Duitse stad Leer zijn naar alle waarschijnlijk zeven mensen besmet geraakt met het coronavirus na een bezoek aan een restaurant. Dat meldt de Duitse omroep NDR zaterdag.

Twee weken geleden kregen de restaurants in de deelstaat Nedersaksen groen licht om de deuren weer te openen. De besmetting in Leer zou het eerste geval ven aan besmetting zijn in een eetgelegenheid sinds de heropening. Zeker vijftig mensen moeten in quarantaine nadat de besmetting met COVID-19 is vastgesteld. Restaurants in Duitsland moeten zich sinds de heropening houden aan strikte hygiënemaatregelen. Zo moet er tussen de tafeltjes een afstand van twee meter zitten, moet personeel een mondkapje dragen en moeten klanten hun contactgegevens achterlaten zodat ze makkelijk getraceerd kunnen worden als er een infectie plaatsvindt.

Hoe het coronavirus zich heeft kunnen verspreiden is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.