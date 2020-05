Zes Groningse acts doen mee aan Popronde

nieuws

Foto: Popronde

Atoomclub (het soloproject van The Mudd gitarist Hugo Heinen), Douwe Doorduin, Them Dirty Dimes, The Desmonds, Joost Dijkema en Cirrus Minor zijn geselecteerd om mee te touren tijdens de Popronde 2020. Vrijdagmiddag werd de selectie bekend gemaakt door de organisatie.

Uit bijna 1000 inschrijvingen zijn 147 talentvolle bands en artiesten gekozen die vanaf 12 september zullen meereizen met het rondreizende muziekfestival. De organisatie zegt hoopvol te zijn dat de maatregelen betreffende het coronavirus rond 12 september (start van de Popronde) toelaten dat de deuren van horeca, poppodia, kapperszaken, kerken, koffietentjes, musea en galeries weer open zijn voor artiesten en publiek. De organisatie zegt dat de richtlijnen van de overheid en het RIVM worden gevolgd.

Op donderdag 8 oktober 2020 strijkt de Popronde weer neer in het centrum van Groningen. De line-up voor de Stad wordt vijf weken voorafgaand aan het festival bekendgemaakt.