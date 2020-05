Zaterdagelftal VVK mag niet promoveren

sport

Foto Andor Heij: Kantines VV Groningen, Potetos en VVK op sportpark het Noorden.

Ondanks een verzoek van het bestuur van de club mag het zaterdagelftal van VVK (Voetbalvereniging Korreweg) het komende seizoen niet promoveren naar de vierde klasse.

“Er was al bekend dat weinig teams zouden doorschuiven. Onze hoop was een beetje gevestigd op SV Mussel, wanneer ze er voor zouden kiezen om vrijwillig te degraderen zouden wij gepromoveerd zijn. Helaas, het is niet anders”, aldus trainer Gert Haak.

“VVK had dit 90 jarig jubilieumjaar graag extra glans willen geven met een promotie van zaterdag 1. Helaas mag het niet zo zijn”, vult penningmeester Jan Martin Koetje aan, namens het bestuur van de club.