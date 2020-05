Zaalvoetballers PKC’83 promoveren waarschijnlijk alsnog naar eerste divisie

nieuws

Foto: www.teamcarrepkc.nl

De kans is erg groot dat de zaalvoetballers van PKC’83 toch promoveren naar de eerste divisie, doordat er meer clubs in de eredivisie gaan spelen.

PKC ’83 Team Carré stond in de topklasse een straatlengte voor op de concurrentie toen de competitie werd stil gelegd vanwege het coronavirus. Er zou geen club degraderen of promoveren. De teleurstelling was groot bij de Groningers, want PKC wil zo snel mogelijk naar de eredivisie. De eerste stap wordt waarschijnlijk nu toch gemaakt. “Het is nog niet honderd procent zeker, maar ik ga er wel van uit”, aldus bestuurslid Robert Groninger.

De eredivisie in het zaalvoetbal wordt namelijk uitgebreid van twaalf naar zestien clubs. Daardoor promoveren vier clubs, waaronder Leekster Eagles, vanuit de eerste divisie naar het hoogste niveau.

De plekken in de eerste divisie worden dan opgevuld door vier koplopers van de zes topklassen. PKC had op een gelijkspel na alles gewonnen. “Het was niet kiele, kiele, we waren op één wedstrijd na kampioen. Van alle koplopers in de topklasse stond PKC met vlag en wimpel op nummer één”, aldus Groninger. “Er is ook een kans dat de twee eerste divisies van twaalf naar veertien clubs gaan. We hopen snel op duidelijkheid”.