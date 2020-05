Zaalvoetballers PKC’83 definitief naar de eerste divisie

sport

Foto: www.teamcarrepkc.nl

De zaalvoetballers van PKC’83 promoveren alsnog naar de eerste divisie. Dat heeft de KNVB woensdag aan de club laten weten.

PKC’83 Team Carré stond riant bovenaan in één van de zes topklassen, maar liep promotie mis, omdat de competities door de coronacrisis werden stop gezet en niemand zou promoveren of degraderen.

De uitbreiding van de eredivisie van twaalf naar zestien clubs bood uitkomst. Daardoor konden de vier beste nummers één van de topklassen de opengevallen plekken in de eerste divisie opvullen. PKC was de onbetwiste nummer één en het hing daarom al enige tijd in de lucht dat PKC zou promoveren. Woensdag kwam het verlossende woord van KNVB.

“Ik ben heel erg blij voor trainer Bas Lulofs en zijn jongens”, aldus PKC’83 bestuurslid Robert Groninger. De lat wordt meteen hoog gelegd: “We hebben de ambitie om naar de eredivisie te gaan. En met het team dat er nu staat en de jongens die er bij gaan komen is dat absoluut haalbaar. Ook omdat de vier beste eerste divisie clubs naar de eredivisie zijn gegaan”.

PKC wil geschiedenis schrijven zegt Groninger: “Het zou uniek zijn, want er heeft nog nooit een club uit de stad in de eredivisie zaalvoetbal gespeeld. We hopen komend seizoen in de eerste divisie op mooie wedstrijden in sportcentrum Europapark”.