Woensdag wellicht meer duidelijkheid over op vakantie gaan in de zomer

Waarschijnlijk aanstaande woensdag gaat het kabinet meer duidelijkheid geven of je komende zomer op vakantie kunt gaan naar het buitenland. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie gezegd.

De minister-president noemt de situatie rond de zomervakantie ‘erg complex’. Woensdag vindt er een crisisberaad plaats waarbij er gesproken gaat worden over de vakanties. “We hopen dat we woensdag wat duidelijkheid kunnen geven, maar wellicht wordt het ook later.” Minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken liet desgevraagd weten dat hij heel goed begrijpt dat mensen duidelijkheid willen hebben hoe ze hun zomer in kunnen richten. “Het onderwerp heeft echt onze aandacht, maar het gaat om een beslissing die we heel zorgvuldig moeten gaan nemen.”

Verschillende landen waaronder Frankrijk en Duitsland hebben laten weten dat ze vanaf 15 juni de reisbeperkingen willen opheffen. “Het afstemmen in de Europese Unie lukt niet altijd even goed, en 15 juni is echt geen vast gegeven voor heel Europa. Kijk maar naar Denemarken waar de grenzen pas na de zomer weer open zullen gaan”, zegt Rutte. Op de vraag of je nu wel of niet een vakantie moet boeken is de premier duidelijk. “Er is dan een risico dat je bij terugkomst in quarantaine moet.”