WLG trekt alle registers open bij ‘Circle of Life’

Foto: still uit videoclip

Na eerder succes hebben leerlingen en oud-leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium uit de stad Groningen opnieuw een lied in thuisisolatie vervaardigd. Het lied kan rekenen op positieve reacties.

Door de coronamaatregelen zijn scholen sinds halverwege maart gesloten. Om toch samen muziek te kunnen maken werd in april het idee opgevat om dit digitaal te doen. Leerlingen en oud-leerlingen van het schoolkoor zongen samen het lied ‘All of me’ van John Legend. Bij het nieuwste lied heeft men voor een grotere uitdaging gekozen. Het WLG staat namelijk bekend als een muzikale school met behalve een schoolkoor ook een schoolband. In het nieuwste lied werd de samenwerking gezocht met huidige en oud-bandleden.

Onder leiding van dirigent Jeroen Prikkel, die ook het arrangement maakte, werd er een versie het lied ‘Circle of Life’ van Elton John gemaakt. Leerlingen en oud-leerlingen zongen en speelden hun aandeel thuis in, waarna al deze opnames samengevoegd werden tot één videoclip. Op social media komen ondertussen al veel positieve reacties binnen. “Prachtig!”, schrijft Rein. “Een mooie montage ook.” Jurgen meldt dat hij van de opname genoten heeft. Adriaan Kegel, die dirigent is van het schoolkoor, zegt dat hij vooral onder de indruk is. “Het WLG is echt een hele bijzondere school. Hier ben ik ongelofelijk trots op.”

Het lied ‘Circle of Life’ uitgevoerd door leerlingen en oud-leerlingen van het WLG is hier te beluisteren: