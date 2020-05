Wielrenner geschept bij verkeersongeluk Friesestraatweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagavond op de Friesestraatweg tussen Groningen en Zuidhorn is een wielrenner gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.15 uur ter hoogte van de kruising met de Zijlvesterweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een automobilist schepte op de kruising de wielrenner. Laatstgenoemde kwam daarbij op de motorkap van de auto terecht en klapte op de voorruit.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben zich ontfermd over de wielrenner. Na stabilisatie is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de personenauto geborgen.