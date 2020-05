Wethouder Diks stelt bezuinigingen op sociale voorzieningen uit

nieuws

Isabelle Diks - Foto: Jonas van Impe voor GroenLinks

Wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) heeft woensdagavond besloten om de bezuinigingen op de sociale voorzieningen in de gemeente Groningen uit te stellen.

Met de bezuiniging is een bedrag van 500.000 euro gemoeid. In het pakket van de sociale voorzieningen vallen onder andere de museumjaarkaart, bioscoop- en voetbalkaartjes en kleding- en speelgoedbonnen. Woensdagavond bleek dat veel partijen inclusief de wethouder het ineens moeilijk hadden met dit besluit. De wethouder besloot daarop om opnieuw met iedereen om tafel te willen. Deze gesprekken moeten nog voor de zomer worden afgerond is de intentie.

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP laat weten dat dit een goede eerste halve stap is. “Het besluit om alles te herzien is een begin. Maar wij vinden dat je niet kunt bezuinigingen op deze voorzieningen. Daarom zeggen wij dat van uitstel afstel moet komen.”

Op de sociale voorzieningen moet bezuinigd worden om een gat van 500.000 euro in de begroting te vullen. Het vrijgekomen geld zou naar minimaregelingen en ervaringsdeskundigheid gaan.